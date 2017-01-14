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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКирстен Данст помолвлена с Джесси Племонсом и готова родить ребенка
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Кирстен Данст помолвлена с Джесси Племонсом и готова родить ребенка


Кирстен Данст помолвлена с Джесси Племонсом и готова родить ребенка
Фото: AmericaRU.com
34-летняя Кирстен Данст (Kirsten Dunst) и 28-летний Джесси Племонс (Jesse Plemons) собираются связать себя узами брака. О том, что актеры помолвлены, сообщил источник, близкий к паре. Для обоих это первый брак.

В сериале «Фарго» Данст и Племонс сыграли супружескую пару. Как заявляет издание Page Six, пара обручилась на вечеринке после вручения премий «Золотой глобус». О романе актеров стало известно в сентябре 2016 года, когда они, не скрываясь, прогуливались улицами Лос-Анджелеса.

В ноябре 2016 года Данст призналась, что планирует создать семью в течение ближайших двух лет. "Я хочу продолжать сниматься в кино, но также хочу родить ребенка. Думаю, что через два года будет в самый раз", - сказала она. Ранее она также намекала, что не против стать матерью. "Я сейчас окружена детьми, потому что две мои очень хорошие подруги беременны", - сказала она источнику Red. "Тридцать три года - хороший возраст для рождения первого ребенка", - добавила Данст.
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