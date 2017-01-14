Кирстен Данст помолвлена с Джесси Племонсом и готова родить ребенка

Фото: AmericaRU.com
В сериале «Фарго» Данст и Племонс сыграли супружескую пару. Как заявляет издание Page Six, пара обручилась на вечеринке после вручения премий «Золотой глобус». О романе актеров стало известно в сентябре 2016 года, когда они, не скрываясь, прогуливались улицами Лос-Анджелеса.
В ноябре 2016 года Данст призналась, что планирует создать семью в течение ближайших двух лет. "Я хочу продолжать сниматься в кино, но также хочу родить ребенка. Думаю, что через два года будет в самый раз", - сказала она. Ранее она также намекала, что не против стать матерью. "Я сейчас окружена детьми, потому что две мои очень хорошие подруги беременны", - сказала она источнику Red. "Тридцать три года - хороший возраст для рождения первого ребенка", - добавила Данст.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Двое членов рэп-группы Tower of Power сбиты поездом →
- Натали Портман рассказала, какая зарплата у Эштона Катчера →
- Виктория Бекхэм жалеет о том, что вставила грудные имплантаты →
- Братья Коэны снимут свой первый сериал →
- Стала известна причина смерти Дебби Рейнольдс →
- Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности по разводу →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108303
http://www.americaru.com/news/108303