Кирстен Данст помолвлена с Джесси Племонсом и готова родить ребенка

14 января 2017 года, 07:50

Фото: AmericaRU.com

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34-летняя Кирстен Данст (Kirsten Dunst) и 28-летний Джесси Племонс (Jesse Plemons) собираются связать себя узами брака. О том, что актеры помолвлены, сообщил источник, близкий к паре. Для обоих это первый брак.В сериале «Фарго» Данст и Племонс сыграли супружескую пару. Как заявляет издание Page Six, пара обручилась на вечеринке после вручения премий «Золотой глобус». О романе актеров стало известно в сентябре 2016 года, когда они, не скрываясь, прогуливались улицами Лос-Анджелеса.В ноябре 2016 года Данст призналась, что планирует создать семью в течение ближайших двух лет. "Я хочу продолжать сниматься в кино, но также хочу родить ребенка. Думаю, что через два года будет в самый раз", - сказала она. Ранее она также намекала, что не против стать матерью. "Я сейчас окружена детьми, потому что две мои очень хорошие подруги беременны", - сказала она источнику Red. "Тридцать три года - хороший возраст для рождения первого ребенка", - добавила Данст.