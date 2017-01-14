Мексика назвала имя нового посла в Соединенных Штатах

14 января 2017 года, 07:29

Фото: AmericaRU.com

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Глава Североамериканского банка развития, Херонимо Гутьеррес Фернандес (Geronimo Gutierrez Fernandez), станет новым послом Мексики в Вашингтоне, говорится в заявлении правительства страны.Министерство иностранных дел Мексики объявило о назначении, а также сообщило о том, что нынешний посол Карлос Мануэль Сада Солана (Carlos Manuel Sada Solana), займет пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки. Сада будет представлять Мексику на инаугурации избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump).За время своей работы Гутьерресу придется иметь дело с намерением Трампа построить стену на границе и депортировать тысячи иммигрантов. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел по делам Мексики в Северной Америке, а также заместителя министра иностранных дел по делам стран Латинской Америки и Карибского бассейна.