«Новый ты»: после психотерапии личность человека может измениться

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Исследователи Университета штата Иллинойс проанализировали более 200 опубликованных научных работ, в которых изучались индивидуальные особенности людей, проходивших разные виды психотерапии. Ученые предупреждают, что хоть личностные изменения возможны, они не происходят легко. "Тем, кто хочет изменить своего супруга и систематически пытается это сделать, не стоит сильно обнадеживаться. Однако, если после этих слов у вас все же не убавилось оптимизма, то есть шанс, что вы добьетесь успеха", - говорит ведущий исследователь, психолог Брент Робертс (Brent Roberts).
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Bulletin». Предыдущее исследование показало, что личностные черты «большой пятерки» - открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательности и нейротизм - являются предиктором успеха в жизни.
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