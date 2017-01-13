Дональд Трамп считает Хиллари Клинтон «ужасно виноватой» в скандале с электронной почтой

13 января 2017 года, 21:00

Фото: AmericaRU.com

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Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что демократам стоит прекратить жаловаться на то, как ФБР обращалось с Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), потому что она "ужасно виновата". По его словам, ей вообще нельзя было позволять баллотироваться на пост президента.Подобным заявлением Трамп прокомментировал решение Министерства юстиции инициировать расследований действий ФБР во время предвыборной кампании. По словам генерального инспектора Майкла Гурвица (Michael Horowitz), расследование коснется публичных заявлений агентства и возможности разглашения конфиденциальной информации. Ранее помощники Клинтон обвинили ФБР в оказании влияния на избирателей."Основываясь на информации, которой они владели, ее вообще никогда нельзя было допускать до участия в гонке. Она ужасно виновата. Они были ОЧЕНЬ любезны с ней", - написал Трамп в Твиттере.