Дональд Трамп считает Хиллари Клинтон «ужасно виноватой» в скандале с электронной почтой

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Подобным заявлением Трамп прокомментировал решение Министерства юстиции инициировать расследований действий ФБР во время предвыборной кампании. По словам генерального инспектора Майкла Гурвица (Michael Horowitz), расследование коснется публичных заявлений агентства и возможности разглашения конфиденциальной информации. Ранее помощники Клинтон обвинили ФБР в оказании влияния на избирателей.
"Основываясь на информации, которой они владели, ее вообще никогда нельзя было допускать до участия в гонке. Она ужасно виновата. Они были ОЧЕНЬ любезны с ней", - написал Трамп в Твиттере.
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