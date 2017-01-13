Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:16 pm | Чикаго 12:16 pm | Сан-Франциско 10:16 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЗдоровый ли у вас рацион питания? Анализ мочи знает ответ
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Здоровый ли у вас рацион питания? Анализ мочи знает ответ


Здоровый ли у вас рацион питания? Анализ мочи знает ответ
Фото: AmericaRU.com
Насколько вы правильно питаетесь? По мнению авторов нового исследования, самый точный и надежный ответ на этот вопрос может показать анализ мочи.

Анализ измеряет уровни определенных биологических маркеров, которые появляются, когда употребляемые человеком продукты, такие как мясо, фрукты и овощи, расщепляются в организме. Эти маркеры могут наиболее объективно показать, правильному ли рациону питания придерживается человек, говорит ведущий автор исследования Изабель Гарсия-Перес (Isabel Garcia-Perez) из Имперского колледжа Лондона. Время, требуемое на проведение анализа, не превышает пяти минут.

Исследователи попросили 19 испытуемых следовать четырем различным рационам, которые варьировались от очень здорового (с высоким содержанием фруктов и овощей) до совершенно нездорового (с высоким содержанием жиров и низким содержанием фруктов и овощей). Затем ученые проанализировали образцы мочи участников на различные химические соединения, которые образуются, когда организм расщепляет пищу.

Результаты были опубликованы в журнале «The Lancet Diabetes & Endocrinology».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108295
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus