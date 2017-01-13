Здоровый ли у вас рацион питания? Анализ мочи знает ответ

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Анализ измеряет уровни определенных биологических маркеров, которые появляются, когда употребляемые человеком продукты, такие как мясо, фрукты и овощи, расщепляются в организме. Эти маркеры могут наиболее объективно показать, правильному ли рациону питания придерживается человек, говорит ведущий автор исследования Изабель Гарсия-Перес (Isabel Garcia-Perez) из Имперского колледжа Лондона. Время, требуемое на проведение анализа, не превышает пяти минут.
Исследователи попросили 19 испытуемых следовать четырем различным рационам, которые варьировались от очень здорового (с высоким содержанием фруктов и овощей) до совершенно нездорового (с высоким содержанием жиров и низким содержанием фруктов и овощей). Затем ученые проанализировали образцы мочи участников на различные химические соединения, которые образуются, когда организм расщепляет пищу.
Результаты были опубликованы в журнале «The Lancet Diabetes & Endocrinology».
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