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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВпервые в истории на монете изобразили профиль темнокожей американки
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Впервые в истории на монете изобразили профиль темнокожей американки


Впервые в истории на монете изобразили профиль темнокожей американки
Фото: AmericaRU.com
На новой монете, выпущенной Монетным двором и Казначейством США, изображена Леди Свободы: с короной из звезд в волосах и облаченная в мантию, она патриотична, как и всегда. Однако впервые монета была отчеканена с изображением профиля темнокожей женщины.

Монетный двор США представил 24-каратную золотую монету номиналом в 100 долларов в честь своего 225-летия. В ближайшие годы Монетный двор планирует выпустить еще несколько монет с «обновленной» Леди Свободой. "В 2017 году мы отмечаем 225-летие чеканки монет в США. Монета из 24-каратного золота является первой из серии монет, которые изображают аллегорическую Свободу в различных современных формах. В дальнейшем мы планируем выпустить монеты с изображением американок с азиатскими, латиноамериканскими и индейскими чертами, чтобы отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Монетного двора.
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