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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Минобороны Украины назвали фейком информацию о захвате в плен военных ВСУ
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В Минобороны Украины назвали «фейком» информацию о захвате в плен военных ВСУ


В Минобороны Украины назвали фейком информацию о захвате в плен военных ВСУ
Фото: AmericaRU.com
Российские СМИ использовали видео 2-годичной давности в фейковой новости о захвате боевиками на Донбассе военнослужащих ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Информация, распространённая некоторыми интернет-СМИ о захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины вблизи Донецка, не соответствует действительности», - заявили украинцы, отметив, что видеосюжет, которые использовали российские журналисты в качестве доказательств, был снят ещё 2 года назад, при боях под Дебальцево.

«Обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров призвано поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал», - добавили в Минобороны.

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