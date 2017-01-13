В Минобороны Украины назвали «фейком» информацию о захвате в плен военных ВСУ

Фото: AmericaRU.com
«Информация, распространённая некоторыми интернет-СМИ о захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины вблизи Донецка, не соответствует действительности», - заявили украинцы, отметив, что видеосюжет, которые использовали российские журналисты в качестве доказательств, был снят ещё 2 года назад, при боях под Дебальцево.
«Обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров призвано поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал», - добавили в Минобороны.
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