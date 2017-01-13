СБУ обнаружила на Донбассе обгоревший рюкзак ВС России с оружием

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/SecurSerUkraine
«Во время зачистки «серой зоны» в районе н.п. Славное оперативники СБУ задокументировали факт, в очередной раз подтверждающий присутствие военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Украины… Правоохранители обнаружили часть обгоревшего рюкзак десантника (с маркировкой ЗАО «БШГК» г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ -БШ 4 Августа)», - рассказали в СБУ, уточнив, что данный ранец – «элемент боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ».
«Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет», - поделились информацией в ведомстве.
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