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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ДНР пообещали передать Украине тела 3 погибших военнослужащих
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Боевики «ДНР» пообещали передать Украине тела 3 погибших военнослужащих


Боевики ДНР пообещали передать Украине тела 3 погибших военнослужащих
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnronlineru
Военное руководство сепаратистской «ДНР» пообещало передать украинской стороне тела 3 военнослужащих ВС Украины. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих», - сообщил представитель «ДНР», отметив, что передача состоится в оккупированном Донецке, а именно в городском морге.

Сепаратисты также заверили, что данные военнослужащие якобы погибли по своей вине – подорвались на мине.

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