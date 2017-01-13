Боевики «ДНР» пообещали передать Украине тела 3 погибших военнослужащих

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnronlineru
«Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих», - сообщил представитель «ДНР», отметив, что передача состоится в оккупированном Донецке, а именно в городском морге.
Сепаратисты также заверили, что данные военнослужащие якобы погибли по своей вине – подорвались на мине.
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