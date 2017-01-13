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Сюжет Russia Today прервал вещание телеканала Конгресса США


Сюжет Russia Today прервал вещание телеканала Конгресса США
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/RTRussian
Из-за скандалов с российскими хакерами американцев взбудоражил инцидент, произошедший с телеканалом Конгресса США C-SPAN. Его вещание прервал англоязычный сюжет российского пропагандистского телеканала Russia Today. Об этом говорится в сообщении C-SPAN.

Инцидент произошел во вторник, 10 января. Доклад члена Конгресса был внезапно прерван 10-минутным сюжетом россиян о министре иностранных дел Польши, который оговорился и сообщил о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Ситуацию прокомментировало руководство телеканала. Оно заверило, что произошедшее – техническая ошибка. «Мы не верим, что это была хакерская атака», - заявили американцы, отметив, что имеют серьёзную киберзащиту.

Инцидент прокомментировала и главред Russia Today Маргарита Симонян. «Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?», - написала она в Twitter.

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