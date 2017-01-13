Сюжет Russia Today прервал вещание телеканала Конгресса США

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/RTRussian
Инцидент произошел во вторник, 10 января. Доклад члена Конгресса был внезапно прерван 10-минутным сюжетом россиян о министре иностранных дел Польши, который оговорился и сообщил о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.
Ситуацию прокомментировало руководство телеканала. Оно заверило, что произошедшее – техническая ошибка. «Мы не верим, что это была хакерская атака», - заявили американцы, отметив, что имеют серьёзную киберзащиту.
Инцидент прокомментировала и главред Russia Today Маргарита Симонян. «Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?», - написала она в Twitter.
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