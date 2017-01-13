Осторожно, любители суши! Американский лосось заражен

Фото: AmericaRU.com
Японский широкий лентец может вырасти в длину до нескольких метров в теле человека, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Большинство инфицированных людей не испытывают никаких симптомов, иногда присутствуют боли в животе. Со временем люди начинают терять вес и испытывают дефицит витамина B12, может развиться воспаление или непроходимость кишечника.
Первый случай заражения этим паразитом в США зафиксирован в 2008 году. В этом сезоне паразиты найдены в 64 образцах 5 видов рыбы на побережье Аляски.
Риск заражения через суши низкий, но он есть. К счастью, проблема лечится медикаментозно.
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