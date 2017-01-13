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Главная страница → Раздел: АналитикаАмериканцы, живущие в сельской местности, умирают от 5 основных причин
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Американцы, живущие в сельской местности, умирают от 5 основных причин


Американцы, живущие в сельской местности, умирают от 5 основных причин
Фото: AmericaRU.com
Американцы, которые живут в сельских районах, зачастую умирают от болезней сердца, рака и трех других ведущих причин, показало новое исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Причины смерти городских и сельских жителей Америки отличаются.

Пять главный причин смерти сельских жителей: болезни сердца, рак, непреднамеренные травмы, хронические заболевания нижних отделов дыхательной системы и инсульт. Они составляют 62% от 16, миллиона смертей американцев, живущих в деревне.

Около 15 процентов населения США в настоящее время проживает в сельской местности. Эти 46 миллионов человек, как правило, старше, беднее и живут хуже, чем горожане. Они больше курят и меньше двигаются, а также не используют ремни безопасности в авто. Как правило, они реже обращаются в больницы и не всегда получают медицинскую страховку.
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