Американцы, живущие в сельской местности, умирают от 5 основных причин

Фото: AmericaRU.com
Пять главный причин смерти сельских жителей: болезни сердца, рак, непреднамеренные травмы, хронические заболевания нижних отделов дыхательной системы и инсульт. Они составляют 62% от 16, миллиона смертей американцев, живущих в деревне.
Около 15 процентов населения США в настоящее время проживает в сельской местности. Эти 46 миллионов человек, как правило, старше, беднее и живут хуже, чем горожане. Они больше курят и меньше двигаются, а также не используют ремни безопасности в авто. Как правило, они реже обращаются в больницы и не всегда получают медицинскую страховку.
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