Ученые связали молекулы в тугой узел

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Каждый ребенок знает, как сложно завязать шнурки. Что же тогда говорить об узлах, состоящих из крошечных частиц. По словам автора исследования Дэвида Ли (David Leigh) из университета Манчестера, исторически узлы спровоцировали развитие многих видов технологий. «Узлы важны и в молекулярной физики, но мы не сможем их использовать, пока не научимся делать. Впервые нам это удалось», - отметил он.
Первый молекулярный узел был создан химиком Жан-Пьером Саважем, получившим в прошлом году Нобелевскую премию по химии. Его узел имел петли, которые внешне сформировали трехлистный клевер. Это самый простой узел, на этот раз ученые создали узел сложнее. Новый узел имеет восемь пересечений, и это наиболее плотный узел из всех созданных ранее.
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