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Далекая звезда поглотила целую планету


Далекая звезда поглотила целую планету
Фото: AmericaRU.com
Ученые продолжают гадать над тем, что происходит в системе далекой звезды KIC 84622852, расположенной в 1500 световых годах от Земли. Ранее считалось, что в системе присутствуют мегаструктура, которую могли создать инопланетяне. Однако сейчас астрономы пришли к другому выводу.

В 2009 году телескоп Kepler получил необычные данные о звездной системе KIC 84622852. Ученые сообщили, что постоянное затемнение солнца является признаком того, что нечто необычное находится на орбите вокруг него. Одна из теорий предполагала, что инопланетная цивилизация создала мегаструктуру – например, мегалитические солнечные панели. Позднее ученые выступили с предположением, что источником затемнений может быть рой комет.

Новая теория, которую астрофизики считают наиболее убедительной, предусматривает, что звезда KIC 84622852 оказалась слишком «голодной» и около 10 тысяч лет назад поглотила свою планету. Исследователи Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Беркли заявляют, что постоянное затемнение является следствием присутствия останков планеты и ее лун, которые теперь двигаются неравномерно и блокируют свет.
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