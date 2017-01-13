Лучшие и худшие авиакомпании Америки в 2016 году

13 января 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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Ежегодный анализ вновь определил ведущих авиаперевозчиков года. Кроме того, исследование выяснило, что в 2016 году было осуществлено на 7% меньше рейсов, потеряно меньше единиц багажа и зарегистрировано меньше жалоб в Департаменте транспорта. Число отмененных рейсов упало на 21% даже при крупных системных сбоях в Delta и South-West.Самой пунктуальной авиакомпанией оказалась Alaska – на 86%, самой опаздывающей – Spirit (74%). В целом, по системе всех показателей авиаперевозчик Alaska оказался самым лучшим исполнителем за год, далеко оттеснив Delta.Кстати, самая крупная авиакомпания в мире остается одной из худших в сводке второй год подряд из-за большого числа отмененных рейсов и потерянного багажа. Последнее место в анализе присвоено American – компанія потеряла в два раза больше багажа и отемнила в три раза больше рейсов, чем Delta.