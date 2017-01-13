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Поколение тысячелетия зарабатывает на 20% меньше родителей


Поколение тысячелетия зарабатывает на 20% меньше родителей
Фото: AmericaRU.com
Представители так называемого «поколения тысячелетия» во много отстают от своих родителей. При среднем доходе семьи в 40,5 тысяч долларов, Millennials зарабатывают на 20% меньше, чем их родители в их же возрасте, хотя молодые люди лучше образованы и более амбициозны. К такому анализу пришли активисты организации Young Invincibles на основе данных Федеральной резервной системы.

Это исследование показывает тревожный разрыв между поколениями и во многом объясняют итоги выборов в 2016 году. Сегодня Millennials имеют лишь половину того, что имели представители поколения бэби-бумеров. Их возможности иметь жилье ниже, а долги за обучения резко возросли.

Анализ показал, что белые Millennials, которые до сих пор зарабатывают гораздо больше, чем их афроамериканские и латиноамериканские сверстники, также получают меньше, чем представители старшего поколения в их годы.

Средний заработок молодого специалиста, закончившего колледж, сегодня составляет около 18-20 тысяч долларов в год, при этом многие имеют долги в размере 30-40 тысяч за обучение и снимают маленькое жилье. Их родители в таком же возрасте зарабатывали эквивалент 19-22 тысяч долларов в год, работая без образования, имели свой дом и уже воспитывали детей.
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