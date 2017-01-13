На инаугурацию Президента разрешение на парковку просят 200 автобусов, на марш женщин – 1200

Фото: AmericaRU.com
Марш женщин состоится на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, но уже сейчас в нем желает принять участие намного больше людей, чем в церемонии. Представитель городского совета Вашингтона Чарльз Аллен заявил, что обеспечение мест парковки в районе стадиона имени Роберта Кеннеди запросили 1200 автобусов от участников марша женщин. Стадион способен разместить не более 1300 автобусов.
Стадион является главным местом парковки всех чартерных автобусов для крупных мероприятий в столице США. Автобусы могут парковаться и за пределами стадиона, поэтому в марше может принять и большее количество желающих.
В 2009 году на инаугурацию Президента Барака Обамы приехало рекордное количество гостей – более 3 тысяч автобусов просили разрешения на парковку в городе в этот день.
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