На инаугурацию Президента разрешение на парковку просят 200 автобусов, на марш женщин – 1200

13 января 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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Власти Вашингтона, округ Колумбия, начали получать запросы на выдачу разрешений парковки пассажирских автобусов в черте города в день инаугурации Дональда Трампа (Donald Trump). При этом на саму церемонию заявились 200 автобусов, а на марш женщин, которые выступают с протестом против нового Президента, - 1200 автобусов.Марш женщин состоится на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, но уже сейчас в нем желает принять участие намного больше людей, чем в церемонии. Представитель городского совета Вашингтона Чарльз Аллен заявил, что обеспечение мест парковки в районе стадиона имени Роберта Кеннеди запросили 1200 автобусов от участников марша женщин. Стадион способен разместить не более 1300 автобусов.Стадион является главным местом парковки всех чартерных автобусов для крупных мероприятий в столице США. Автобусы могут парковаться и за пределами стадиона, поэтому в марше может принять и большее количество желающих.В 2009 году на инаугурацию Президента Барака Обамы приехало рекордное количество гостей – более 3 тысяч автобусов просили разрешения на парковку в городе в этот день.