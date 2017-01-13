Двое членов рэп-группы Tower of Power сбиты поездом

13 января 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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Два музыканта из рэп-группы Tower of Power попали в четверг вечером под поезд, когда они пересекали пути на концерт в родном Окленде. Оба члены группы выжили, сообщают представители команды.Пресс-секретарь Tower of Power Джереми Вестбай назвал инцидент «несчастным случаем». Барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк ван Вагенинген двигались пешком и были сбиты пассажирским поездом на площади Джека Лондона. Сейчас оба проходят лечение в местной больнице.Два концерта группы в местном клубе отменены. Непонятно, почему музыканты оказались на рельсах перед поездом.Tower of Power – группа из 10 участников, играющих в стиле рэп и R&B. Основана в 1968 году в Окленде. Среди их аудиографии есть совместные записи с Элтоном Джоном, Отисом Реддингом, Aerosmith и Сантаной.