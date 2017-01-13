Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:46 am | Чикаго 4:46 am | Сан-Франциско 2:46 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДвое членов рэп-группы Tower of Power сбиты поездом
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Двое членов рэп-группы Tower of Power сбиты поездом


Двое членов рэп-группы Tower of Power сбиты поездом
Фото: AmericaRU.com
Два музыканта из рэп-группы Tower of Power попали в четверг вечером под поезд, когда они пересекали пути на концерт в родном Окленде. Оба члены группы выжили, сообщают представители команды.

Пресс-секретарь Tower of Power Джереми Вестбай назвал инцидент «несчастным случаем». Барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк ван Вагенинген двигались пешком и были сбиты пассажирским поездом на площади Джека Лондона. Сейчас оба проходят лечение в местной больнице.

Два концерта группы в местном клубе отменены. Непонятно, почему музыканты оказались на рельсах перед поездом.
Tower of Power – группа из 10 участников, играющих в стиле рэп и R&B. Основана в 1968 году в Окленде. Среди их аудиографии есть совместные записи с Элтоном Джоном, Отисом Реддингом, Aerosmith и Сантаной.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108269
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus