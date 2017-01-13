Барак Обама определил три места борьбы за гражданские права национальными памятниками США

13 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Место создания Freedom Riders в Алабаме, бывшая школа в Южной Каролине для освобожденных рабов и церковь в Бирмингеме, где в результате нападения погибли 4 маленькие девочки, стали национальными памятниками.Именно такой статус действующий Президент США Барак Обама (Barack Obama) присвоил трем местам, где происходила борьба за гражданские права.За несколько дней до того, как покинуть Белый дом, Обама подписал три резолюции, дающие для трех мест статус национальных памятников. По его словам, они являются «критическими главами истории Америки – от гражданской войны до движения за права».Баптистская церковь, где взрыв убил 4 маленьких девочек в 1963 году, назван Национальный памятник гражданских прав Бирмингема. Взрыв устроил белый расист, поскольку церковь была местом сбора активистов за права афроамериканцев.Национальный парк Freedom Riders в Алабаме определен для участка бывший автобусной станции Грейхаунд, где члены Ку-клукс-клана атаковали протестующих, требующих отмены сегрегации.Бывшая школа в Пенсильвании, одна из первых школ для освобожденных рабов, стала объектом под названием Национальный памятник эры реконструкции.Эти места получают постоянную защиту от Конгресса в соответствии с федеральным Законом о древностях. Они будут находиться под управлением Национальной службы парков или другого федерального органа.«Эти памятники сохраняют яркую историю и роль времен реконструкции в переосмыслении свободы», - отметил Барак Обама.