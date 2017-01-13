Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:46 am | Чикаго 4:46 am | Сан-Франциско 2:46 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаБарак Обама определил три места борьбы за гражданские права национальными памятниками США
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Барак Обама определил три места борьбы за гражданские права национальными памятниками США


Барак Обама определил три места борьбы за гражданские права национальными памятниками США
Фото: AmericaRU.com
Место создания Freedom Riders в Алабаме, бывшая школа в Южной Каролине для освобожденных рабов и церковь в Бирмингеме, где в результате нападения погибли 4 маленькие девочки, стали национальными памятниками.

Именно такой статус действующий Президент США Барак Обама (Barack Obama) присвоил трем местам, где происходила борьба за гражданские права.

За несколько дней до того, как покинуть Белый дом, Обама подписал три резолюции, дающие для трех мест статус национальных памятников. По его словам, они являются «критическими главами истории Америки – от гражданской войны до движения за права».

Баптистская церковь, где взрыв убил 4 маленьких девочек в 1963 году, назван Национальный памятник гражданских прав Бирмингема. Взрыв устроил белый расист, поскольку церковь была местом сбора активистов за права афроамериканцев.
Национальный парк Freedom Riders в Алабаме определен для участка бывший автобусной станции Грейхаунд, где члены Ку-клукс-клана атаковали протестующих, требующих отмены сегрегации.

Бывшая школа в Пенсильвании, одна из первых школ для освобожденных рабов, стала объектом под названием Национальный памятник эры реконструкции.
Эти места получают постоянную защиту от Конгресса в соответствии с федеральным Законом о древностях. Они будут находиться под управлением Национальной службы парков или другого федерального органа.

«Эти памятники сохраняют яркую историю и роль времен реконструкции в переосмыслении свободы», - отметил Барак Обама.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108267
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus