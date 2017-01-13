Шестеро детей погибли во время пожара в Балтиморе

Фото: AmericaRU.com
Спасатели исследуют останки сгоревшего дома семьи Мэлоун, чтобы установить причины и подробности случившегося. Пожар вспыхнул в доме в четверг рано утром. Шесть из девяти детей семьи погибли в огне. Мать Кэти Мэлоун (Katie Malone) сумела спасти троих, при этом все получили ранения, заявляют представители пожарной службы. Дети 4 и 5 лет находятся в больнице в критическом состоянии. Восьмилетняя девочка, которая помогла спасти братьев, стабильна.
Все шесть тел были извлечены из дома в четверг, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Балтимора Роман Кларк. Это два мальчика возрастом 9 месяцев и два года, 3-летние девочки-близнецы и девочки возрастом 10 и 11 лет.
Пожар быстро охватил три этажа дома. Третий этаж рухнул полностью, второй обрушился частично. Огонь был настолько сильным, что расплавилась часть автомобиля, который был припаркован у передней части дома.
Уильям Мэлоун, отец семейства, отсутствовал дома, поскольку работал в ресторане.
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