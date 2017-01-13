В России телевидение сдаёт позиции, - опрос

Фото: AmericaRU.com
«Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан по-прежнему остается телевидение, однако его популярность снижается (62% в 2015 г., 57% в 2016 г.). В то же время интернет (включая информационные сайты, социальные сети и блоги) сегодня используют для поиска новостных материалов 27% всех опрошенных (в 2015 г. – 22%). Однако можно предположить, что в дальнейшем это число будет только расти», - рассказали эксперты, объяснив это тем, что уже сегодня среди по молодёжи интернет более популярен.
«Сеть является главным источником новостей для 62% 18-24-летних, 47% 25-34-летних», - поделились информацией во ВЦИОМ.
«Несмотря на снижение интереса, телепередачи центральных каналов остаются в лидерах рейтинга доверия средствам массовой информации: три четверти россиян (75%) им верят. Показатель региональных ТВ ниже (65%)», - сообщили эксперты. По их данным, среди СМИ у россиян «абсолютными аутсайдерами являются зарубежные телепередачи, газеты, журналы и т.д.: им доверяют только 15% наших сограждан».
Читайте также: Более трети россиян верят в порчу и сглаз.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В России скостили срок учительнице, растлившей школьницу →
- Россияне опознали 70 пассажиров Ту-154, рухнувшего в Черное море →
- На Камчатке скорая не смогла попасть к умирающему из-за дорожных хулиганов →
- Российские следователи подозревают, что маньяк «Чистильщик» убил более 80 женщин →
- В России депутаты исключили избиение детей родителями из числа преступлений →
- Путин возглавил рейтинг "негодяев, которые могут испортить 2017 год" →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108263
http://www.americaru.com/news/108263