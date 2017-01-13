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В России телевидение сдаёт позиции, - опрос


В России телевидение сдаёт позиции, - опрос
Фото: AmericaRU.com
На сегодняшний день в России телевидение остаётся самым главным и авторитетным источником информации. Однако с годами телевизор всё больше уступает свои позиции. Таковы результаты соцопроса, проведённого ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения).

«Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан по-прежнему остается телевидение, однако его популярность снижается (62% в 2015 г., 57% в 2016 г.). В то же время интернет (включая информационные сайты, социальные сети и блоги) сегодня используют для поиска новостных материалов 27% всех опрошенных (в 2015 г. – 22%). Однако можно предположить, что в дальнейшем это число будет только расти», - рассказали эксперты, объяснив это тем, что уже сегодня среди по молодёжи интернет более популярен.

«Сеть является главным источником новостей для 62% 18-24-летних, 47% 25-34-летних», - поделились информацией во ВЦИОМ.

«Несмотря на снижение интереса, телепередачи центральных каналов остаются в лидерах рейтинга доверия средствам массовой информации: три четверти россиян (75%) им верят. Показатель региональных ТВ ниже (65%)», - сообщили эксперты. По их данным, среди СМИ у россиян «абсолютными аутсайдерами являются зарубежные телепередачи, газеты, журналы и т.д.: им доверяют только 15% наших сограждан».

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