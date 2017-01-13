Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:45 am | Чикаго 4:45 am | Сан-Франциско 2:45 am
Главная страница → Раздел: В миреВ России скостили срок учительнице, растлившей школьницу
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России скостили срок учительнице, растлившей школьницу


В России скостили срок учительнице, растлившей школьницу
Фото: AmericaRU.com
Верховный суд российского Татарстана смягчил наказание для учительницы русского языка и литературы, из-за действий которой школьница попала в больницу. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В суде напомнили, что женщина была приговорена к 3 годам лишения свободы условно по ч. 2 ст.134 УК РФ (лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

«Верховный суд Татарстана смягчил приговор суда предыдущей инстанции в отношении 24-летней Румии Хусаиновой, снизив его на два месяца», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, суд обязал учительницу «выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей».

Отметим, история произошла в российском городке Альметьевске в августе прошлого года. Скандал разразился после того, как 15-летняя школьница попала в больницу с кровотечением после секса со своей учительницей Хусаиновой.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108261
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus