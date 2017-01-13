В России скостили срок учительнице, растлившей школьницу

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В суде напомнили, что женщина была приговорена к 3 годам лишения свободы условно по ч. 2 ст.134 УК РФ (лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
«Верховный суд Татарстана смягчил приговор суда предыдущей инстанции в отношении 24-летней Румии Хусаиновой, снизив его на два месяца», - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем, суд обязал учительницу «выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей».
Отметим, история произошла в российском городке Альметьевске в августе прошлого года. Скандал разразился после того, как 15-летняя школьница попала в больницу с кровотечением после секса со своей учительницей Хусаиновой.
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