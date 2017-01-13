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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Крыму заступил на дежурство российский полк с ракетными комплексами Трумф
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В Крыму заступил на дежурство российский полк с ракетными комплексами «Трумф»


В Крыму заступил на дежурство российский полк с ракетными комплексами Трумф
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Россия продолжает наращивать военное присутствие в аннексированном Крыму. На боевое дежурство на полуострове заступил полк, оснащённый зенитно-ракетными комплексами С-400 («Триумф»). Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Южный военный округ РФ.

«В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 "Триумф"», - сообщили российские военные, заверив, что личный состав полка в августе прошлого года прошел обучение по пускам ракет с данного ЗРК.

Отметим, что «Триумф» - это ракетная система нового поколения большой и средней дальности поражения (до 400 км). Она предназначена для уничтожения воздушно-космических объектов, ракет и прочих.

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