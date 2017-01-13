В Украине запретили вещание российского телеканала «Дождь»

Фото: AmericaRU.com / forum.ixbt.com
В Совете объяснили такое решение тем, что «Дождь» грубо нарушает украинское законодательство. «В частности, транслировались сюжеты с информацией, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины», - сообщили представители ведомства, отметив, что в эфире телеканала неоднократно демонстрировались карты РФ, включающие в себя аннексированный украинский Крым.
Помимо этого, украинцы обнаружили многочисленные нарушения телеканалом «Дождь» украинского рекламного законодательства.
Информацию уже прокомментировали в Москве. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение «деструктивной линией». А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала пожаловаться в ОБСЕ на такой «парадоксальный акт цензуры».
Читайте также: В Украине запретили ещё один российский телесериал.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В Крыму заступил на дежурство российский полк с ракетными комплексами «Трумф» →
- Сепаратисты «ДНР» уничтожают Донбасс, чтобы вытянуть больше денег из Москвы, - ИС →
- В Украине прокуратура взялась за проверку боя, в котором Савченко попала в плен →
- Дрон ОБСЕ обнаружил у боевиков гаубицы на Светлодарской дуге →
- За первую неделю 2017 года в Украине 6 человек погибли от гриппа →
- Кандидат в госсекретари США не против передачи Украине летального вооружения →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108257
http://www.americaru.com/news/108257