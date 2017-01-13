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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине запретили вещание российского телеканала Дождь
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В Украине запретили вещание российского телеканала «Дождь»


В Украине запретили вещание российского телеканала Дождь
Фото: AmericaRU.com / forum.ixbt.com
Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания запретил трансляцию на украинской территории независимого российского информационного телеканала «Дождь» из-за поддержки аннексии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В Совете объяснили такое решение тем, что «Дождь» грубо нарушает украинское законодательство. «В частности, транслировались сюжеты с информацией, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины», - сообщили представители ведомства, отметив, что в эфире телеканала неоднократно демонстрировались карты РФ, включающие в себя аннексированный украинский Крым.

Помимо этого, украинцы обнаружили многочисленные нарушения телеканалом «Дождь» украинского рекламного законодательства.

Информацию уже прокомментировали в Москве. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение «деструктивной линией». А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала пожаловаться в ОБСЕ на такой «парадоксальный акт цензуры».

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