Сепаратисты «ДНР» уничтожают Донбасс, чтобы вытянуть больше денег из Москвы, - ИС

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«В ожидании прибытия комиссии… руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР" вблизи линии фронта "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов... Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ», - рассказал депутат, отметив, что таким образом главари сепаратистов планирую скрыть разворовывание московских денег, а также выпросить у Москвы прибавку.
«Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы», - поделился информацией Тымчук.
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