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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты ДНР уничтожают Донбасс, чтобы вытянуть больше денег из Москвы, - ИС
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Сепаратисты «ДНР» уничтожают Донбасс, чтобы вытянуть больше денег из Москвы, - ИС


Сепаратисты ДНР уничтожают Донбасс, чтобы вытянуть больше денег из Москвы, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Руководство «ДНР» ожидает прибытия к ним московской комиссии, которая проверит эффективность освоения средств, выделяемых Россией на восстановление инфраструктуры. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В ожидании прибытия комиссии… руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР" вблизи линии фронта "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов... Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ», - рассказал депутат, отметив, что таким образом главари сепаратистов планирую скрыть разворовывание московских денег, а также выпросить у Москвы прибавку.

«Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы», - поделился информацией Тымчук.
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