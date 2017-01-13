Россияне опознали 70 пассажиров Ту-154, рухнувшего в Черное море

Фото: AmericaRU.com
«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», - рассказал источник, уточнив, что опознать уже удалось правозащитницу Елизавету Глинку, главу Департамента культуры Минобороны Антона Губанкова, руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халимова, 10 членов экипажа, 9 журналистов и прочих.
Собеседник также отметил, что идентификация тел будет продолжена.
Напомним, трагедия с Ту-154 произошла рано утром 25 декабря. Он потерпел крушение через несколько минут после вылета с российского города Сочи. На борту самолёта находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50 – 70 м.
Точные причины авиакатастрофы пока не оглашаются. По некоторым данным, приоритетные у следствия версии – это ошибка пилотов и неисправность самолёта. Теракт Минобороны РФ категорически исключает.
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