Министерство юстиции проведет расследование действий ФБР во время предвыборной кампании

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Paulo Filgueiras
По словам генерального инспектора Майкла Гурвица (Michael Horowitz), расследование коснется публичных заявлений по данному вопросу, в том числе директора агентства Джеймса Коми (James Comey), а также возможности разглашения конфиденциальной информации сотрудниками ФБР и Минюста США. Ранее демократы обвиняли Коми, который возник в качестве противоречивой фигуры во время президентской гонки 2016 года, в том, что его заявления повлияли на итог выборов.
В течение нескольких месяцев Коми подвергался критике бывших должностных лиц Министерства юстиции за нарушение политики, согласно которой необходимо избегать каких-либо действий, способных повлиять на кандидата в президенты. Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) заметно отстранился от поддержки директора ФБР.
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