Семья мальчика, погибшего в парке аттракционов, согласилась на урегулирование вопроса

Фото: AmericaRU.com
Адвокаты подали ходатайство об урегулировании иска в окружной суд Джонсона, штат Канзас. Сумма, за которую истцы отказались продолжать тяжбу, неизвестна. В понедельник конгрессмен Скотт Шваб (Scott Schwab), отец погибшего мальчика, заявил, что жизнь не ценит, когда слишком много эмоций вкладывается в подобные вещи. «Все может стать еще хуже», - сказал он.
Инцидент произошел, когда 10-летний мальчик погиб при спуске с аттракциона под названием «Безумная горка». Скорость спуска трех человек на плоту может достигать 100-110 километров в час. Высота аттракциона, который был записан в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 51 метр.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Подростку, притворявшемуся врачом, предъявили обвинения в мошенничестве →
- В результате пожара в Балтиморе погибли шестеро детей →
- Ситуация с водой во Флинте улучшается →
- Женщина из Бруклина жила с трупом своей сестры →
- Горнолыжные курорты Невады и Калифорнии закрылись из-за слишком больших снежных завалов →
- Пропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108249
http://www.americaru.com/news/108249