Семья мальчика, погибшего в парке аттракционов, согласилась на урегулирование вопроса

13 января 2017 года, 08:14

Фото: AmericaRU.com

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Семья Калеба Томаса Шваба (Caleb Thomas Schwab), который погиб 7 августа 2016 года во время катания на водной горке, достигла соглашения с KC Waterpark Management LLC и Zebec of North America, Inc., против которых был подан иск.Адвокаты подали ходатайство об урегулировании иска в окружной суд Джонсона, штат Канзас. Сумма, за которую истцы отказались продолжать тяжбу, неизвестна. В понедельник конгрессмен Скотт Шваб (Scott Schwab), отец погибшего мальчика, заявил, что жизнь не ценит, когда слишком много эмоций вкладывается в подобные вещи. «Все может стать еще хуже», - сказал он.Инцидент произошел, когда 10-летний мальчик погиб при спуске с аттракциона под названием «Безумная горка». Скорость спуска трех человек на плоту может достигать 100-110 километров в час. Высота аттракциона, который был записан в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 51 метр.