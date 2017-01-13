Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:46 pm | Чикаго 10:46 pm | Сан-Франциско 8:46 pm
Главная страница → Раздел: События/СкандалыСемья мальчика, погибшего в парке аттракционов, согласилась на урегулирование вопроса
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Семья мальчика, погибшего в парке аттракционов, согласилась на урегулирование вопроса


Семья мальчика, погибшего в парке аттракционов, согласилась на урегулирование вопроса
Фото: AmericaRU.com
Семья Калеба Томаса Шваба (Caleb Thomas Schwab), который погиб 7 августа 2016 года во время катания на водной горке, достигла соглашения с KC Waterpark Management LLC и Zebec of North America, Inc., против которых был подан иск.

Адвокаты подали ходатайство об урегулировании иска в окружной суд Джонсона, штат Канзас. Сумма, за которую истцы отказались продолжать тяжбу, неизвестна. В понедельник конгрессмен Скотт Шваб (Scott Schwab), отец погибшего мальчика, заявил, что жизнь не ценит, когда слишком много эмоций вкладывается в подобные вещи. «Все может стать еще хуже», - сказал он.

Инцидент произошел, когда 10-летний мальчик погиб при спуске с аттракциона под названием «Безумная горка». Скорость спуска трех человек на плоту может достигать 100-110 километров в час. Высота аттракциона, который был записан в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 51 метр.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108249
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus