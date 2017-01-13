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Главная страница → Раздел: ПолитикаОбама удивил Джо Байдена, вручив ему Президентскую медаль Свободы
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Обама удивил Джо Байдена, вручив ему Президентскую медаль Свободы


Обама удивил Джо Байдена, вручив ему Президентскую медаль Свободы
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Mark Garten
Президент Барак Обама (Barack Obama) удостоил вице-президента Джо Байдена (Joe Biden) высшей наградой для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы.

Мероприятие, которое прошло в четверг в Белом доме, началось с искренних слов Обамы, перемежавшимися шутками, одному из близких друзей. Когда он закончил выступление, то попросил одного из помощников выйти на сцену. "В последний раз в качестве президента я рад вручить высшую награду для гражданских лиц в стране", - сказал Обама.

В этот момент у Байдена на глаза навернулись слезы, и он был вынужден повернуться к толпе спиной, чтобы вытереть их носовым платком. Ранее Президентскую медаль Свободы вручали Папе Римскому Иоанну Павлу II (Pope John Paul II), бывшему президенту США Рональду Рейгану (Ronald Reagan) и бывшему госсекретарю Колину Пауэллу (Colin Powell).
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