Обама удивил Джо Байдена, вручив ему Президентскую медаль Свободы

13 января 2017 года, 07:58

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Mark Garten

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Президент Барак Обама (Barack Obama) удостоил вице-президента Джо Байдена (Joe Biden) высшей наградой для гражданских лиц - Президентской медалью Свободы.Мероприятие, которое прошло в четверг в Белом доме, началось с искренних слов Обамы, перемежавшимися шутками, одному из близких друзей. Когда он закончил выступление, то попросил одного из помощников выйти на сцену. "В последний раз в качестве президента я рад вручить высшую награду для гражданских лиц в стране", - сказал Обама.В этот момент у Байдена на глаза навернулись слезы, и он был вынужден повернуться к толпе спиной, чтобы вытереть их носовым платком. Ранее Президентскую медаль Свободы вручали Папе Римскому Иоанну Павлу II (Pope John Paul II), бывшему президенту США Рональду Рейгану (Ronald Reagan) и бывшему госсекретарю Колину Пауэллу (Colin Powell).