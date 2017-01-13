6 из 10 американцев не могут сэкономить 500 долларов

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Согласно новому опросу Bankrate, почти шесть из десяти американцев не имеют достаточного количества сбережений, которое могло бы покрыть незапланированные расходы в размере от 500 до 1000 долларов. Только 41 процент взрослых сообщили, что у них достаточно средств на сберегательном счете для выплаты такой суммы. Чуть более 20 процентов заявили, что могут залезть в кредитные деньги на банковской карте, в то время как 20 процентов могли бы сократить свои расходы, а 11 процентов обратились бы за финансовой помощью к друзьям и родственникам.
"Постоянная проблема американцев заключается в распределении финансов и контролировании расходов", - говорит Джилл Корнфилд (Jill Cornfield), вышедший на пенсию аналитик Bankrate. В прошлом году только 37 процентов американцев сообщили о том, что у них достаточно сбережений, чтобы покрыть непредвиденные расходы в размере 500 долларов.
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