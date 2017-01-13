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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНатали Портман рассказала, какая зарплата у Эштона Катчера
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Натали Портман рассказала, какая зарплата у Эштона Катчера


Натали Портман рассказала, какая зарплата у Эштона Катчера
Фото: AmericaRU.com
В новом интервью с британским журналом Marie Claire Натали Портман (Natalie Portman) призналась, что за съемки в романтической комедии «Больше чем секс» Эштону Катчеру (Ashton Kutcher) заплатили в три раза больше.

"Я знала и согласилась, потому что в Голливуде принято оставлять некоторые вещи в кавычках. У него гонорар был в три раза больше моего, но и стараться он должен был соответственно", - сказала она. Портман добавила, что ей грех жаловаться, так как заработок актрисы в любом случае немаленький. Кроме того, она указала на неравенство, заявив, что в то время как женщинам в кинематографе платят 30 центов, мужчины получают 1 доллар. "Моя злость не идет ни в какое сравнение с той, которую я должна испытывать. Неравенство просто сумасшедшее", - сказала Портман.
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