Ученые смогли пробудить у мышей инстинкт хищника

13 января 2017 года, 07:03

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108241

Исследователи Йельского университета узнали, как у мышей активировать механизм, отвечающий за инстинкт хищника. Они определили набор нейронов в миндалине - центре эмоций и мотивации мозга, который способен превратить мирных грызунов в агрессивных животных.Ученые обнаружили, что еще один набор нейронов отвечает за способность мышей использовать свои зубы для того, чтобы укусить и убить. С помощью оптогенетики, которая активирует нейроны световой стимуляцией, исследователи смогли отделить нейроны друг от друга и избирательно активировать каждый набор нейронов. Когда ученые просто включали лазер, то грызуны вели себя нормально, но стоило направить его на животных, как их поведение становилось похожим на поведение агрессивных зомби, которые преследуют и кусают практически все на своем пути, в том числе крышки от бутылок и деревянные палочки."Они начинали кидаться на предметы, держали их в лапах и с остервенением кусали их, как будто пытались схватить и убить", - говорит ведущий автор исследования доцент кафедры психиатрии Иван де Араухо (Ivan de Araujo). Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell».