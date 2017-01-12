По клеткам мозга можно определить возраст человека

12 января 2017 года, 21:50

Фото: AmericaRU.com

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Когда мы становимся старше, то в клетках нашего мозга происходят изменения, и теперь новое исследование пришло к выводу, что некоторые из них могут помочь определить возраст человека.В ходе исследования ученые проанализировали образцы ткани мозга 480 человек, которые умерли в возрасте от 16 до 106 лет. Ни один из участников при жизни не страдал заболеваниями мозга. Затем исследователи изучили различия между образцами пожилых и молодых людей, изучив уровень биосинтеза определенных генов, а это означает, что некоторые из них были «активными», а другие – «пассивными».Они обнаружили, что с возрастом глиальные клетки мозга перемещают экспрессию генов в определенные области головного мозга. В нейронах, которые передают импульсы, подобных изменений ученые не наблюдали. Глиальные клетки, как известно, окружают нейроны. Специалисты Университетского колледжа Лондона также выявили, что уровень экспрессии генов был наиболее тесно связан с возрастом человека.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Reports».