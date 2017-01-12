В США выросло число заявок на получение пособия по безработице

12 января 2017 года, 21:18

Фото: AmericaRU.com

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Число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице в первую неделю 2017 года, выросло на 10 тысяч. В настоящее время количество заявок достигло 247 тысяч, но оно все еще остается практически на самом низком уровне за последние десятилетия.Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали рост числа первоначальных заявок до 258 тысяч с учетом сезонных колебаний. Некоторые люди, вероятно, временят с подачей заявлений на получение пособия по безработице, что приводит к увеличению их числа после Рождества и Нового года.Тем не менее, число первоначальных заявок держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 97 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. В прошлую пятницу Министерство труда заявило, что в декабре были добавлены 156 тысяч новых рабочих мест, а за последние шесть лет общее число добавленных мест перевалило за 2 миллиона. Уровень безработицы в стране достиг восьмилетнего минимума – 4,7 процентов.