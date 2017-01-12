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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ США выросло число заявок на получение пособия по безработице
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В США выросло число заявок на получение пособия по безработице


В США выросло число заявок на получение пособия по безработице
Фото: AmericaRU.com
Число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице в первую неделю 2017 года, выросло на 10 тысяч. В настоящее время количество заявок достигло 247 тысяч, но оно все еще остается практически на самом низком уровне за последние десятилетия.

Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали рост числа первоначальных заявок до 258 тысяч с учетом сезонных колебаний. Некоторые люди, вероятно, временят с подачей заявлений на получение пособия по безработице, что приводит к увеличению их числа после Рождества и Нового года.

Тем не менее, число первоначальных заявок держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 97 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. В прошлую пятницу Министерство труда заявило, что в декабре были добавлены 156 тысяч новых рабочих мест, а за последние шесть лет общее число добавленных мест перевалило за 2 миллиона. Уровень безработицы в стране достиг восьмилетнего минимума – 4,7 процентов.
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