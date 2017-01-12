Трамп пожертвует прибылью своих отелей

12 января 2017 года, 20:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108235

Некоторые специалисты по этике профессиональной деятельности не согласны с заявлением Дональда Трампа (Donald Trump) о пожертвовании прибыли своей компании.Отчисления в казну США будут производиться в виде дохода от пребывания иностранных должностных лиц в отелях Трампа во время его президентства. Избранный президент владеет, по меньшей мере, девятью отелями в Соединенных Штатах и несколькими за границей. В среду во время пресс-конференции Трамп заявил, что собирается отстраниться от ведения бизнеса, но не планирует прекращать какие-либо деловые операции. Это означает, что люди, в том числе представители иностранных правительств, или американцы, пытающиеся выслужиться перед президентом, по-прежнему могут оставаться в его отелях.По словам Шери Диллон (Sheri Dillon), представителя юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, которая занимается разделением сфер деятельности Трампа как президента и бизнесмена, политик не нарушает никаких правил, оставляя свои отели открытыми.