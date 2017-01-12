Трамп пожертвует прибылью своих отелей

Фото: AmericaRU.com
Отчисления в казну США будут производиться в виде дохода от пребывания иностранных должностных лиц в отелях Трампа во время его президентства. Избранный президент владеет, по меньшей мере, девятью отелями в Соединенных Штатах и несколькими за границей. В среду во время пресс-конференции Трамп заявил, что собирается отстраниться от ведения бизнеса, но не планирует прекращать какие-либо деловые операции. Это означает, что люди, в том числе представители иностранных правительств, или американцы, пытающиеся выслужиться перед президентом, по-прежнему могут оставаться в его отелях.
По словам Шери Диллон (Sheri Dillon), представителя юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, которая занимается разделением сфер деятельности Трампа как президента и бизнесмена, политик не нарушает никаких правил, оставляя свои отели открытыми.
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