Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:44 pm | Чикаго 1:44 pm | Сан-Франциско 11:44 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп пожертвует прибылью своих отелей
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп пожертвует прибылью своих отелей


Трамп пожертвует прибылью своих отелей
Фото: AmericaRU.com
Некоторые специалисты по этике профессиональной деятельности не согласны с заявлением Дональда Трампа (Donald Trump) о пожертвовании прибыли своей компании.

Отчисления в казну США будут производиться в виде дохода от пребывания иностранных должностных лиц в отелях Трампа во время его президентства. Избранный президент владеет, по меньшей мере, девятью отелями в Соединенных Штатах и несколькими за границей. В среду во время пресс-конференции Трамп заявил, что собирается отстраниться от ведения бизнеса, но не планирует прекращать какие-либо деловые операции. Это означает, что люди, в том числе представители иностранных правительств, или американцы, пытающиеся выслужиться перед президентом, по-прежнему могут оставаться в его отелях.

По словам Шери Диллон (Sheri Dillon), представителя юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, которая занимается разделением сфер деятельности Трампа как президента и бизнесмена, политик не нарушает никаких правил, оставляя свои отели открытыми.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108235
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus