Почти все полицейские опасаются за свою безопасность

Фото: AmericaRU.com
В опросе, проведенном исследовательским центром Pew Research, приняли участие 8 тысяч мужчин и женщин, которые работают в департаментах полиции по всей стране. Целью исследователей было выяснить, что сотрудники правоохранительных органов думают о протестах и применении силы против гражданского населения.
Около 86 процентов опрошенных полицейских заявили, что недавние столкновения полиции и темнокожих американцев сделали работу более трудной. Только 12 процентов полагают, что инциденты никак не повлияли на работу полиции. Также 93 процента полицейских стали больше опасаться за свою безопасность во время исполнения служебных обязанностей. Примерно 76 процентов стражей порядка заявили, что они не хотят применять силу, но делают это при необходимости. Почти 68 процентов полицейских считают, что протесты против применения силы полицией вспыхнули из-за предвзятости. Только 10 процентов респондентов считают, что протестующие хотят ответственности полицейских за свои действия.
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