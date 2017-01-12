Ученые научились восстанавливать зрение с помощью стволовых клеток

12 января 2017 года, 19:56

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи предложили новый метод использования стволовых клеток – для восстановления зрения. Ученым удалось восстановить зрение мышей с конечной стадией заболевания глаз, состояния, при котором потеря зрения считалась необратимой.Специалисты Центра биологии развития RIKEN использовали стволовые клетки, чтобы вырастить в лаборатории новую ткань сетчатки глаза, а затем пересадили ее грызунам, у которых наблюдалась конечная стадия дегенерации сетчатки. После проведения процедуры более 40 процентов мышей получили возможность увидеть свет, говорят исследователи.Это первый успешный случай трансплантации клеток, которые способны распознавать свет. Ученые выяснили, что рецепторы сетчатки глаза грызунов подключались к нервной системе и посылали сигналы в мозг. Они надеются, что в конечном итоге смогут увеличить число соединений между клетками мышей с дегенеративными изменениями сетчатки.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Stem Cell Reports».