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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПодростку, притворявшемуся врачом, предъявили обвинения в мошенничестве
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Подростку, притворявшемуся врачом, предъявили обвинения в мошенничестве


Подростку, притворявшемуся врачом, предъявили обвинения в мошенничестве
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Виргинии предъявили подростку из Флориды обвинения в мошенничестве за то, что он выдавал себя за врача.

Малакай Лав-Робинсон (Malachi Love-Robinson) также был обвинен в попытке незаконно купить автомобиль марки Jaguar, стоимость которого составляет 35 тысяч долларов. 19-летний подросток был арестован 9 сентября в городе Стаффорд, штат Виргиния, когда в автосалоне он предоставил поддельные документы о доходах, говорится в заявлении прокуратуры.

На момент задержания парень находился в сопровождении пожилой женщины, которая, по его словам, приходится ему крестной матерью. "Сотрудники автосалона с подозрением отнеслись к ситуации из-за некоторых слов, сказанных Лав-Робинсоном. Они проверили по специальной базе и обнаружили, что мужчину с таким же именем несколько раз арестовывали по обвинению в мошенничестве", - сообщил представитель шерифа округа.
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