Эмоциональный дистресс у мужчин с раком простаты связан с выбором более агрессивной тактики лечения

12 января 2017 года, 18:57

Фото: AmericaRU.com

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Тревога, которую большинство мужчин испытывают после того, как им ставят диагноз рак простаты, может привести их к выбору потенциально ненужных методов лечения, показало новое исследование.Специалисты Университета Буффало и Онкологического института Росвелл Парк утверждают, что эмоциональный дистресс может мотивировать мужчин с малоопасным раком простаты выбрать более агрессивное лечение, например, операцию вместо активного наблюдения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Urology»."Если дистресс на раннем этапе влияет на выбор лечения, то, возможно, необходимо предоставить пациентам более подробную информацию о заболевании и его развитии, а также направить свои силы на борьбу с тревогой. Мы надеемся, что это поможет оптимизировать процесс принятия решений относительно лечения и в конечном счете улучшит качество жизни пациента", - говорит исследователи.