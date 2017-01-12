Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:13 pm | Чикаго 12:13 pm | Сан-Франциско 10:13 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЭмоциональный дистресс у мужчин с раком простаты связан с выбором более агрессивной тактики лечения
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Эмоциональный дистресс у мужчин с раком простаты связан с выбором более агрессивной тактики лечения


Эмоциональный дистресс у мужчин с раком простаты связан с выбором более агрессивной тактики лечения
Фото: AmericaRU.com
Тревога, которую большинство мужчин испытывают после того, как им ставят диагноз рак простаты, может привести их к выбору потенциально ненужных методов лечения, показало новое исследование.

Специалисты Университета Буффало и Онкологического института Росвелл Парк утверждают, что эмоциональный дистресс может мотивировать мужчин с малоопасным раком простаты выбрать более агрессивное лечение, например, операцию вместо активного наблюдения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Urology».

"Если дистресс на раннем этапе влияет на выбор лечения, то, возможно, необходимо предоставить пациентам более подробную информацию о заболевании и его развитии, а также направить свои силы на борьбу с тревогой. Мы надеемся, что это поможет оптимизировать процесс принятия решений относительно лечения и в конечном счете улучшит качество жизни пациента", - говорит исследователи.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108227
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus