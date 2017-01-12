В результате пожара в Балтиморе погибли шестеро детей

12 января 2017 года, 18:25

Фото: AmericaRU.com

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Шестеро детей, которые при пожаре на северо-востоке Балтимора пропали без вести, считаются погибшими. Также в результате инцидента, который произошел в четверг утром, были госпитализированы трое детей и их мать.Пожар начался приблизительно в 12 часов дня. Прибывшие на вызов сотрудники пожарной охраны увидели, что огонь полыхает во всех трех этажах жилого дома. Также произошло обрушение здания. "Третий и второй этажи обрушились. В настоящий момент пожарным очень сложно попасть внутрь и обыскать здание в поисках выживших", - сказал начальник пожарной охраны Балтимора Роман Кларк (Roman Clark).Один пожарный также получил ранения, говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов. Три жертвы пожара, двое детей и женщина, которые были доставлены в ближайшую больницу, находятся в критическом состоянии. Состояние одного ребенка крайне критическое. Причина возгорания до сих пор неизвестна.