В результате пожара в Балтиморе погибли шестеро детей

Фото: AmericaRU.com
Пожар начался приблизительно в 12 часов дня. Прибывшие на вызов сотрудники пожарной охраны увидели, что огонь полыхает во всех трех этажах жилого дома. Также произошло обрушение здания. "Третий и второй этажи обрушились. В настоящий момент пожарным очень сложно попасть внутрь и обыскать здание в поисках выживших", - сказал начальник пожарной охраны Балтимора Роман Кларк (Roman Clark).
Один пожарный также получил ранения, говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов. Три жертвы пожара, двое детей и женщина, которые были доставлены в ближайшую больницу, находятся в критическом состоянии. Состояние одного ребенка крайне критическое. Причина возгорания до сих пор неизвестна.
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