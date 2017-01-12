К 2018 году Amazon добавит 100 тысяч рабочих мест в США

12 января 2017 года, 17:49

Фото: AmericaRU.com

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В течение следующих 18 месяцев Amazon планирует создать 100 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах. В заявлении компании говорится, что на работу будут приняты сотрудники из всех уголков страны с различной квалификацией и опытом.Большинство новых рабочих мест будут предоставлены в центрах по предоставлению авторизованного контента, в том числе тех, которые в настоящее время строятся в Калифорнии, Флориде, Нью-Джерси и Техасе. "Нововведения является одним из наших руководящих принципов, и он поможет нам создать сотни тысяч рабочих мест", - сказал основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos).За последние несколько лет компания стремительно увеличивает количество сотрудников. В 2011 году в Amazon насчитывалось около 30 тысяч сотрудников, а в конце прошлого года это число выросло до 180 тысяч. Кроме того, в течение следующих пяти лет компания планирует нанять на работу 25 тысяч ветеранов и супруг военных.