В Украине прокуратура взялась за проверку боя, в котором Савченко попала в плен

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«Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения... по факту халатного отношения должностными лицами воинской части В0624 к службе, повлекшее тяжкие последствия в виде гибели 16 военнослужащих, попадание 7 военнослужащих в плен», - говорится в документе.
Помимо этого, прокуратура намерена расследовать захват украинской военной техники сепаратистами 17.06.2014 в районе города Счастье на Луганщине.
По данному делу украинцы возбудили уголовное дело по статье 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе), предусматривающее наказание до 7 лет лишения свободы.
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