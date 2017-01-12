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В Украине прокуратура взялась за проверку боя, в котором Савченко попала в плен


В Украине прокуратура взялась за проверку боя, в котором Савченко попала в плен
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Военная прокуратура Украины приступила к досудебному расследованию боя, в ходе которого погибли 16 украинских военных, а 7, включая Надежду Савченко, попали в плен к сепаратистам. Об этом сообщило издание Цензор.нет.

«Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения... по факту халатного отношения должностными лицами воинской части В0624 к службе, повлекшее тяжкие последствия в виде гибели 16 военнослужащих, попадание 7 военнослужащих в плен», - говорится в документе.

Помимо этого, прокуратура намерена расследовать захват украинской военной техники сепаратистами 17.06.2014 в районе города Счастье на Луганщине.

По данному делу украинцы возбудили уголовное дело по статье 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе), предусматривающее наказание до 7 лет лишения свободы.

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