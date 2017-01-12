Ингредиент в Nutella может вызвать рак

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В соответствии с EFSA, пальмовое масло становится веществом, которое способно потенциально вызывать рак, когда оно обрабатывается при высокой температуре - около 200 ° С.
Основными источниками опасности являются пирожные, торты и другие продукты с пальмовым маслом, приготовленные при высокой температуре. Таким образом, если добавлять Nutella в выпечку, в результате вместо угощения получится порция яда.
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