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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИнгредиент в Nutella может вызвать рак
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Ингредиент в Nutella может вызвать рак


Ингредиент в Nutella может вызвать рак
Фото: AmericaRU.com
Плохая новость для любителей Nutella. Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признал пальмовое масло, входящее в этот продукт и другие, возможным канцерогеном.

В соответствии с EFSA, пальмовое масло становится веществом, которое способно потенциально вызывать рак, когда оно обрабатывается при высокой температуре - около 200 ° С.

Основными источниками опасности являются пирожные, торты и другие продукты с пальмовым маслом, приготовленные при высокой температуре. Таким образом, если добавлять Nutella в выпечку, в результате вместо угощения получится порция яда.
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