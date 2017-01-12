Ингредиент в Nutella может вызвать рак

12 января 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108219

Плохая новость для любителей Nutella. Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признал пальмовое масло, входящее в этот продукт и другие, возможным канцерогеном.В соответствии с EFSA, пальмовое масло становится веществом, которое способно потенциально вызывать рак, когда оно обрабатывается при высокой температуре - около 200 ° С.Основными источниками опасности являются пирожные, торты и другие продукты с пальмовым маслом, приготовленные при высокой температуре. Таким образом, если добавлять Nutella в выпечку, в результате вместо угощения получится порция яда.