Почти половина суши, которые продаются в районе Лос-Анджелеса, - неизвестного происхождения

12 января 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное специалистами университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, показало, что почти половина суши, подаваемых в большинстве местных ресторанов, не имеют правильной маркировки.Ученые случайно посетили 26 ресторанов суши в районе Лос-Анджелеса в период с 2012 по 2015 год. Большая часть содержимого в блюдах указывается неправильно или не указывается вовсе. Исследователям благодаря тестам ДНК удалось выявить, что 43 образца палтуса и 32 образца красного окуня заменены другими видами рыбы.Около 90% палтуса - это камбала. Из 47 заказов лосося 6 оказались другими видами рыб. Только тунец совпал на 100% - все 48 образцов оказались верными. С другой стороны, 7 и 9 заказов желтоперого тунца были заменены большеглазым. Дважды исследователи находили южного голубого тунца, который находится под угрозой исчезновения.«Половина того, что мы покупаем в виде суши, совсем не то, что мы думаем, - отметил Пол Барбер (Paul Barber), профессор экологии и эволюционной биологии университета Калифорнии. – Такое мошенничество может быть случайным, хотя в некоторых случаях неправильная маркировка была указана специально».