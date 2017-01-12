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Главная страница → Раздел: ПрогрессФизики сжали свет, чтобы охладить микроскопический барабан ниже квантового предела
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Физики «сжали» свет, чтобы охладить микроскопический барабан ниже квантового предела


Физики сжали свет, чтобы охладить микроскопический барабан ниже квантового предела
Фото: AmericaRU.com
Исследователи Национального института стандартов и технологий смогли охладить микроскопический алюминиевый барабан ниже уровня, который ранее считалось невозможным. Этот уровень носит название «квантового предела».

Физикам в ходе эксперимента удалось остудить барабан до менее чем одной пятой кванта – ниже, чем считалось возможным в квантовой физике. Новая методика теоретически может быть использован для охлаждения объектов к абсолютному нулю - температуре, при которой прекращается любое движение частиц и энергии.

Барабан 20 мкм в диаметре и толщиной 100 нм, был встроен в сверхпроводящий контур, сконструированный таким образом, что движение барабана воздействует на микроволновое излучение внутри полого корпуса, известного как электромагнитная полость. Микроволновый свет внутри полости изменяет частоту по мере необходимости, чтобы соответствовать частоте, на которой резонатор естественным образом или вибрирует. Ученые NIST предварительно охладили квантовый барабан до рекордного уровня с помощью лазерного охлаждения отдельных атомов и «сжатого» света.

«Чем холоднее барабан, тем лучше он работает», - говорит автор эксперимента Джон Тойфел (John Teufel). - Датчики станут более чувствительными. Вы можете хранить информацию дольше. Если использовать его в квантовом компьютере, то вычисления не будут иметь искажений, и вы на самом деле получите точный ответ».
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