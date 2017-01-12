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Главная страница → Раздел: УкраинаДрон ОБСЕ обнаружил у боевиков гаубицы на Светлодарской дуге
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Дрон ОБСЕ обнаружил у боевиков гаубицы на Светлодарской дуге


Дрон ОБСЕ обнаружил у боевиков гаубицы на Светлодарской дуге
Фото: AmericaRU.com / osce.org
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал целую батарею самоходных гаубиц у боевиков «ДНР» в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передаёт Укринформ.

«С помощью беспилотников над Новогригортевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска», - рассказал Хуг.

Он отметил, что ОБСЕ известно о 31 снаряде, выпущенном боевиками с этого оружия по позициям украинских войск в данном районе.

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