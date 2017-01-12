Дрон ОБСЕ обнаружил у боевиков гаубицы на Светлодарской дуге

Фото: AmericaRU.com / osce.org
«С помощью беспилотников над Новогригортевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска», - рассказал Хуг.
Он отметил, что ОБСЕ известно о 31 снаряде, выпущенном боевиками с этого оружия по позициям украинских войск в данном районе.
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