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Главная страница → Раздел: ЭкономикаТрамп считает, что фармацевтической отрасли убийства сходят с рук
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Трамп считает, что фармацевтической отрасли «убийства сходят с рук»


Трамп считает, что фармацевтической отрасли убийства сходят с рук
Фото: AmericaRU.com
Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в среду, что работа фармацевтической отрасли обходится американцам слишком дорого – «убийства сходят с рук». Он пообещал изменить процедуру продажи и цены на лекарства.

Столь резкие высказывания главы государства напугали инвесторов, и сравнительный индекс фармацевтических фирм S&P 500 резко упал. Индекс Biotech ETF снизился сразу на 4% - это самое большое падение за несколько месяцев.
«Когда Президент говорит, что будет вводить пересмотр цен на лекарства, все принимают это серьезно. Это сложный вопрос, потому что не будет ясности в отношении реформы цен на лекарства в ближайшее время». – считает Брэд Лончар, менеджер компании Loncar Cancer Immunotherapy ETF.

Фармацевтическая промышленность была на краю в течение двух лет из-за большего давления со стороны правительства на ценообразование после того, как резко увеличились расходы на некоторые жизненно важные лекарства. Вопрос цен стал объектом для критики среди законодателей. Сейчас Трамп намерен импортировать лекарства по более низким ценам и уменьшить стоимость американских аналогов. «Мы не торгуемся, мы хотим сэкономить миллиарды», - говорит он.
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