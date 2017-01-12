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Главная страница → Раздел: УкраинаЗа первую неделю 2017 года в Украине 6 человек погибли от гриппа
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За первую неделю 2017 года в Украине 6 человек погибли от гриппа


За первую неделю 2017 года в Украине 6 человек погибли от гриппа
Фото: AmericaRU.com
В Украине продолжает бушевать эпидемия гриппа и ОРВИ. Только за первую неделю нового года от них погибли 6 украинцев. Об этом сообщили представители Украинского центра контроля за социально опасными болезнями.

По их данным, за первую неделю острую респираторную инфекцию в Украине подхватили аж 250 тысяч граждан, более половины из которых дети. За это время в результате осложнений, вызванных гриппом, погибли 6 украинцев, среди которых 1 ребёнок.

В ведомстве отметили, что худшие показатели по заболеваемости в Волынской и Луганской областей.

«Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях», - сообщили специалисты.

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