За первую неделю 2017 года в Украине 6 человек погибли от гриппа

Фото: AmericaRU.com
По их данным, за первую неделю острую респираторную инфекцию в Украине подхватили аж 250 тысяч граждан, более половины из которых дети. За это время в результате осложнений, вызванных гриппом, погибли 6 украинцев, среди которых 1 ребёнок.
В ведомстве отметили, что худшие показатели по заболеваемости в Волынской и Луганской областей.
«Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях», - сообщили специалисты.
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