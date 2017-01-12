Samsung отзывает 3 миллиона стиральных машин, которые могут взорваться

12 января 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Компания Samsung Electronics, которая едва оправилась после глобального отзыва своих смартфонов Note 7, вновь вынуждены изымать свою продукцию из продажи. На этот раз корпорация отзывает 2,8 миллионов стиральных машин, продающихся на территории США.Причина отзыва товаров – угроза взрыва. Верх стиральных машин может неожиданно слетать с шасси и разрываться, это создает огромный риск для пользователей. Комиссия по безопасности потребительских товаров США обязала Samsung отозвать серию таких машин, произведенных с марта 2011 по ноябрь 2016 года.Комиссия получила более 730 сообщений о взрыве этих устройств. Одна женщина едва не погибла в результате неожиданной вспышки стиральной машины. В целом, 9 человек получили травмы, включая сломанную челюсть, перелом плечевой кости и другие.В пресс-релиз компания Samsung заявила, что будет предлагать пострадавшим клиентам возможность бесплатного ремонта в домашних условиях, который включает «усиление верхней шайбы» вместе с годичным продлением гарантии. Также компания предложит таким покупателям скидки. Те, кто купил машину Samsung в течение последних 30 дней, может получить полный возврат.