Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:44 am | Чикаго 4:44 am | Сан-Франциско 2:44 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаSamsung отзывает 3 миллиона стиральных машин, которые могут взорваться
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Samsung отзывает 3 миллиона стиральных машин, которые могут взорваться


Samsung отзывает 3 миллиона стиральных машин, которые могут взорваться
Фото: AmericaRU.com
Компания Samsung Electronics, которая едва оправилась после глобального отзыва своих смартфонов Note 7, вновь вынуждены изымать свою продукцию из продажи. На этот раз корпорация отзывает 2,8 миллионов стиральных машин, продающихся на территории США.

Причина отзыва товаров – угроза взрыва. Верх стиральных машин может неожиданно слетать с шасси и разрываться, это создает огромный риск для пользователей. Комиссия по безопасности потребительских товаров США обязала Samsung отозвать серию таких машин, произведенных с марта 2011 по ноябрь 2016 года.

Комиссия получила более 730 сообщений о взрыве этих устройств. Одна женщина едва не погибла в результате неожиданной вспышки стиральной машины. В целом, 9 человек получили травмы, включая сломанную челюсть, перелом плечевой кости и другие.

В пресс-релиз компания Samsung заявила, что будет предлагать пострадавшим клиентам возможность бесплатного ремонта в домашних условиях, который включает «усиление верхней шайбы» вместе с годичным продлением гарантии. Также компания предложит таким покупателям скидки. Те, кто купил машину Samsung в течение последних 30 дней, может получить полный возврат.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108207
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus