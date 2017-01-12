Samsung отзывает 3 миллиона стиральных машин, которые могут взорваться

Фото: AmericaRU.com
Причина отзыва товаров – угроза взрыва. Верх стиральных машин может неожиданно слетать с шасси и разрываться, это создает огромный риск для пользователей. Комиссия по безопасности потребительских товаров США обязала Samsung отозвать серию таких машин, произведенных с марта 2011 по ноябрь 2016 года.
Комиссия получила более 730 сообщений о взрыве этих устройств. Одна женщина едва не погибла в результате неожиданной вспышки стиральной машины. В целом, 9 человек получили травмы, включая сломанную челюсть, перелом плечевой кости и другие.
В пресс-релиз компания Samsung заявила, что будет предлагать пострадавшим клиентам возможность бесплатного ремонта в домашних условиях, который включает «усиление верхней шайбы» вместе с годичным продлением гарантии. Также компания предложит таким покупателям скидки. Те, кто купил машину Samsung в течение последних 30 дней, может получить полный возврат.
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