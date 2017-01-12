Виктория Бекхэм жалеет о том, что вставила грудные имплантаты

12 января 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Знаменитая певица и модель Виктория Бэкхем (Victoria Beckham) хотела бы вернуть время вспять и никогда не вставлять себе грудные имплантаты. Она написала письмо для 18-летней самой себя, в котором призвала не прибегать к пластической хирургии. Письмо опубликовано британским журналом Vogue.«Не стоит связывать с увеличением груди. Все эти годы я отрицала, что это глупо. Нужно гордиться тем, что есть», - заявляет звезда. Себе 18-летней она написала, что тело и кожа настолько меняются с возрастом, что никакого толка в имплантатам нет, к тому же, они не безопасны. «В школе ты ешь обезжиренные продукты, с возрастом начинаешь подсаживаться на диеты, включая зеленые соки. Вместо всех этих усилий нужно просто принимать себя. Пусть кожа дышит, и поменьше макияжа», - говорит 42-летняя мать.В 2014 году Виктория Бэкхем удалила грудные имплантаты. В своем письме к себе юной она также советует, как принимать материнство, как сохранить брак, и самый сильный – не принимать ничего как само собой разумеющееся, ценить каждый момент.